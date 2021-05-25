В Сыктывкаре 2-летний ребенок упал из окна, пока его мама убиралась

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В Сыктывкаре из окна многоэтажки упал двухлетний малыш. Это уже второй аналогичный случай за минувшую неделю.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Коми, ребенок находился дома с мамой. Женщина убиралась в квартире и отвлеклась буквально на минуту. За это время мальчик успел залезть на кресло и взобраться на подоконник. Малыш оперся об москитную сетку и камнем упал на асфальт с девятиметровой высоты.

Мама ребенка сразу же выбежала во двор и вызвала «скорую». Мальчика госпитализировали с травмами в ближайшую больницу.

Уточняется, что семья малыша благополучная и на учете не состоит.

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