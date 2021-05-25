В Сыктывкаре женщина на «Инфинити» сбила велосипедистку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 24 мая, в Сыктывкаре женщина на «Инфинити» сбила 42-летнюю велосипедистку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 8:30. Женщина 1978 года рождения ехала за рулем «Инфинити» по улице Восточной. На перекрестке с улицей Энгельса, напротив дома №134, она не предоставила преимущество в движении велосипедистке. В результате автомобиль наехал на 42-летнюю женщину.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб плеча. Велосипедистку увезли в больницу. Водитель иномарки получила права 24 года назад.

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