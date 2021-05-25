В Ухте столкнулись «Лада» и KIA: пострадали три женщины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 24 мая, в Ухте столкнулись «Лада» и KIA Rio, в результате чего пострадали три женщины. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10:56. 42-летняя женщина за рулем KIA Rio ехала по улице Бушуева. Напротив дома №1а по улице Севастопольской на нерегулируемом перекрестке она начала поворачивать налево и не уступила дорогу ВАЗ-21150.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель KIA получила черепно-мозговую травму. Водитель ВАЗа – 20-летняя женщина – черепно-мозговую травму и ссадины, ее 21-летняя пассажирка – черепно-мозговую травму. Ни одна из пострадавших не госпитализирована. Водитель KIA получила права в 2013 году.

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