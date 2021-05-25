Такое кино: топ сериалов для просмотра этим летом

Для семейного просмотра подойдут более 30 лент, которые вышли в прокат в этом году

Просмотр фильмов и сериалов остается одним из популярных способов проведения досуга. По данным Фонда общественного мнения, 57% молодых людей от 18 до 30 лет чаще смотрят сериалы в интернете, в возрасте от 31 до 45 лет этот показатель меньше - 32%. В целом россияне отдают предпочтение отечественным, чем зарубежным сериалам.

В этом году в топе новые сезоны известных и ожидаемых пользователями сериалов, отмечают в МегаФоне. Согласно статистике собственного видеосервиса оператора, это «Ивановы-Ивановы», «Бывшие», «Дылды», «Война семей», «257 причин, чтобы жить» и другие. Также в топ-10 попали два завершившихся сериала, которые пользуются неизменной популярностью у зрителей - «Игра престолов» и «Друзья». Интерес к ним также подогревается на фоне новостей о продолжении проектов.

Для семейного просмотра подойдут более 30 лент, которые вышли в прокат в этом году. Это актуально, ведь скоро у школьников начинаются летние каникулы. Среди новинок мая можно отметить мультфильмы «Спирит непокорный» и «Кролик Питер 2». Если не успели сходить в кинотеатр, можно устроить онлайн-просмотр этих или ранее вышедших анимационных лент. К примеру, у зрителей МегаФон ТВ популярностью пользуются мультфильмы «Душа» и «Семейка Крудс: Новоселье». Они входят в топ-5 любимых полнометражных лент.

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