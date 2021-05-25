В Коми 27-летний парень, чтобы впечатлить девушку, сел за рулем пьяным

В Сыктывдинском районе перед судом предстанет молодой человек Фото: Архив "КП"

В Коми будут судить 27-летнего парня за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в ночь со 2 на 3 января 2021 года молодой человек отмечал Новый год со своей знакомоц в ее доме в деревне Сотчемвыв Сыктывдинского района. Во время застолья между молодыми людьми возникла ссора и, чтобы загладить свою вину мужчина предложил прокатить подругу на своем автомобиле «Тойота Ланд Крузер 150». Однако данная поездка закончилась для жителя Усть-Вымского района встречей с сотрудниками ГИБДД, которые зафиксировали у водителя состояние сильного алкогольного опьянения.

Вину в содеянном молодой человек не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывдинский районный суд.

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