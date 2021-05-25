В Инте чиновницу наказали за незаконную проверку предприятия

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В Инте сотрудницу местной администрации привлекли к административной ответственности за проведение незаконной проверки юридического лица. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Распоряжением администрации Инты в отношении микропредприятия ООО «Вымпел» была проведена внеплановая документарная проверка. Вместе с тем, постановлением правительства РФ предусматривало, что внеплановые проверки субъектов предпринимательства могли быть проведены только по согласованию с органом прокуратуры.

Сотрудница администрации Инты проигнорировала эти требования. При этом законных оснований для проведения внеплановой проверки не было. В отношении главного специалиста отдела промышленности. транспорта, связи и ЖКХ администрации Инты завели административное дело.

Мировой судья, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, признал чиновницу виновной в совершенно правонарушении и назначил ей наказание в виде предупреждения, говорится в сообщении.

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