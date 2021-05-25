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Во вторник, 25 мая, в двух районах Коми сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ЦГМС.

– В Прилузском и Троицко-Печорском районах сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность, – говорится в сообщении.

В связи с этим в двух муниципалитетах объявили штормовое предупреждение.

В МЧС призывают жителей не жечь сухую растительность и мусор. Тех, кто заметит пожар, просят сразу же сообщить спасателям. Кроме того, жителей просят не ходить в леса и не въезжать туда на автомобилях. В случае ЧС спасатели рекомендуют звонить по телефонам 101 или 112.

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