В Коми пропал 63-летний пенсионер, перенесший инсульт

Фото: «УхтаСпас»

В Коми объявлены поиски 63-летнего жителя Ухты Вячеслава Ярославцева. Мужчина ушел из дома в магазин 23 мая и с тех пор о нем нет вестей.

По данным организации «УхтаСпас», пенсионера видели в последний раз в магазине, где он совершал покупки на Интернациональной улице. Уточняется, что мужчина недавно перенес инсульт, из-за чего может теряться в пространстве. У спасателей есть предположение, что он мог пешком отправиться до Водного.

В комментариях к ориентировке горожане сообщают, что день назад видели похожего мужчину на Яреге. Эта информация проверяется.

Был одет: болоньевая куртка стального цвета до пояса с белыми вставками, камуфлированные штаны, светлая майка, черные туфли.

Приметы: на вид 65-70 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см., носит бороду, короткая стрижка, волосы седые, глаза голубые, на левом предплечье татуировка «ГСВГ».

Кто может сообщить какую-либо информацию о его местонахождении, позвонить по телефонам: +7(904)108-42-10, +7(958)170-16-25.

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