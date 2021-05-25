Восьмилетнего сыктывкарца, угрожавшего людям, поставят на учет

В Сыктывкаре поставят на учет второклассника, который угрожал учителям и одноклассникам. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Как рассказали в полиции, в отделе по делам несовершеннолетних рассматриваются материалы проверок в отношении несовершеннолетнего мальчика 2012 года рождения. Заявители – педагоги и родители учащихся школы, где обучается ребенок. В обращениях – жалобы на причинение вреда здоровью, повреждение имущества и оскорбление.

В МВД отметили, что из восьми сообщений один материал направлен для принятия решения в Следственный комитет. Семья ребенка ранее на учете не состояла. Мальчик воспитывается в неполной семье.

– В настоящее время материалы проверок будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер общественного воздействия. Ребенок будет поставлен на профилактический учет, – сообщили в полиции БНК.

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