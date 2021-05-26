Примерный семьянин из Ухты сбывал наркотики подросткам

Фото: архив КП

На 13 лет отправится в колонию строгого режима житель Ухты за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств несовершеннолетним.

Из материалов уголовного дела следует, что 31-летний мужчина, примерный семьянин, любящий отец, имеющий место работы, пользуясь дружеским общением с компанией ребят на протяжении длительного времени продавал им наркотик.

Следствием доказано незаконное приобретение и хранение наркотических средств, которые он дважды сбыл подросткам, не достигшим 18-летнего возраста, а также один случай продажи наркотика молодому человеку из этой же компании.

С учетом личности виновного, который работал, воспитывал двоих детей, признал вину по части преступлений, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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