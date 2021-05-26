«Просто оборонялся»: житель Инты зверски расправился с обидчиком

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Ранее судимый житель Инты отправится в колонию за зверское нападение с ножом и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Пьяный мужчина в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес не менее 8 ударов ножом в область шеи, передней поверхности грудной клетки и левой руки потерпевшего.

Подсудимый виновным в совершении преступления признал себя частично, поскольку считал, что превысил пределы необходимой обороны.

Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год с установлением ограничений и возложением обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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