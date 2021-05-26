В Коми 30-летний мужчина до смерти забил родную мать

Перед судом предстанет житель Воркуты по обвинению в избиении до смерти матери Фото: Архив "КП"

В Воркуте женщина скончалась от рук собственного сына. О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе Следкома по республике.

Как уточнили в ведомстве, все произошло минувшим февралем на улице Суворова. В злополучный день сын погибшей был сильно пьян и буянил в квартире. На замечания матери он реагировал агрессивно и продолжал пить. В какой-то момент между родственниками завязалась сильная ссора, в ходе которой 30-летний мужчина начал избивать мать. Изверг преимущественно бил женщину по животу.

- От массивного внутреннего кровотечения, возникшего в результате полученной травмы живота с повреждением внутренних органов, потерпевшая скончалась через непродолжительное время на месте происшествия, - прокомментировали трагедию в СК по РК.

В ходе расследования фигурант частично признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собраны доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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