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Происшествия26 мая 2021 9:01

Рабочий из Коми получил тяжелую травму на производстве

Источник:kp.ru
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ЧП произошло 14 мая около 11 часов

ЧП произошло 14 мая около 11 часов

Фото: Архив "КП"

В селе Пажга Сыктывдинского района произошел несчастный случай на производстве. Во время работы пострадал мужчина, сообщает региональная Гострудинспекция.

Как уточнили в надзорном органе, ЧП произошло еще 14 мая утром в ООО «Столовая». Работник предприятия был занят погрузочными работами, как вдруг он застонал от боли. Сообщается, что он получил тяжелую травму.

- Мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу. Организуется комиссия по расследованию несчастного случая, - заключили в инспекции.

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