В Коми завершены поиски пропавшего 63-летнего пенсионера

Фото: «УхтаСпас»

Пропавшего пенсионера из Ухты нашли живым. Об этом сообщили в официальной группе «УхтаСпас».

Напомним, мужчина ушел из дома 23 мая. Последний раз пенсионера видели на кассе у ближайшего к его дому магазине, затем его след потерялся. После трех дней поисков волонтеры сообщили новость: мужчина найден живым и здоровым.

О причинах и обстоятельствах пропажи волонтеры не сообщают.

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