В Сосногорске двух женщин будут судить за продажу 500 бутылок немаркированной водки

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сосногорске двух местных жительниц обвиняют в продаже крупной партии немаркированного алкоголя без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, горожанки 1987 и 1991 годов рождения купили 500 бутылок водки без акцизных марок. Затем они договорились с одним из жителей о продаже товара. Мужчина подъехал в условленное место по улице Лесной. Женщины передали ему товар, находившийся в машине, получив за это деньги. Вскоре горожанок задержали правоохранители.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «приобретение и сбыт немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «закупка, хранение и сбыт алкоголя без лицензии». Злоумышленницы дали признательные показания, они находятся под подпиской о невыезде. Общий ущерб государству составил 115 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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