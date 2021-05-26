В Коми педофил заставлял маленьких девочек раздеваться на камеру

Педофила из Инты приговорили к длительному лишению свободы Фото: архив "КП"

В Коми осудили педофила, развратившего трех маленьких девочек, которым даже не исполнилось 12 лет, сообщает пресс-служба СК по РК. Житель Инты отправится за решетку на долгие 14 лет за распространение порнографии и совращение малолетних.

На протяжении двух лет - с 2016 по 2018 годы - мужчина вступал в переписку с девочками, разговаривал с ними о сексе присылал интимные фото и видео, просил сделать для него то же. За это школьницы получили оплату за свои мобильные игры.

- Не менее 97 раз обвиняемый при помощи специального программного обеспечения произвел съемку прямых видеотрансляций с девочками, сохранил и хранил их на съемных накопителях информации, - уточнили в ведомстве.

Потерпевшими были признаны три девочки 2005-2007 годов рождения, которые проживали в Хабаровском крае, Тюменской и Московской областях.

- В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания, - заключили в СК.

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