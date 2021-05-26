В Воркуте тепловики извинились перед семьей мальчика, упавшего в люк

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Управление городского хозяйства и благоустройства Воркуты, а также МУП «Северные тепловые сети» дали официальные комментарии по факту падения 10-летнего мальчика в открытый люк. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел 22 мая около 16.00 в районе дома №10А по улице Дончука возле дамбы, где на внедворовой территории расположена теплокамера МУП «СТС». На момент, когда ребенок оказался на объекте инженерных коммуникаций, там отсутствовала крышка люка, что косвенно послужило причиной падения ребенка в теплокамеру.

Как пояснили в МУП «СТС», мастера участков в городе и поселках постоянно проводят проверки для выявления открытых колодцев и люков, и, к сожалению, нередко фиксируют такие факты. Наибольшее количество случаев приходится на летний период – порядка 20. Причина банальна – воровство. Небольшие по объемам, но довольно тяжелые крышки от люков давно стали «объектом притяжения» людей, зарабатывающих на сдаче металла. Предприятие уже направило заявление о краже в полицию. Официально пункты приема металлолома не имеют права принимать такой «лом», однако предприимчивые граждане стали сдавать его частями, раскалывая хрупкий чугун.

Руководство МУП «Северные тепловые сети» приносит свои извинения за произошедшее семье пострадавшего мальчика и желает ему скорейшего выздоровления, а также обращает внимание родителей на необходимость проведения профилактических бесед со своими детьми об опасности игр возле открытых люков, категорическом запрете их нахождения на объектах инженерной инфраструктуры и других потенциально опасных объектах.

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