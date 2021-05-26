Флаг Коми подняли на самую высокую точку Земли

Фото: Георгий ШУЛЕПОВ

Уроженец Коми Геогрий Шулепов поднял на Эверест и водрузил флаг республики на самую высокую точку Земли. Его фотографии с горы опубликовала его теща в социальных сетях. По ее словам, они очень гордятся своим зятем.

- Знай наших! Любим и восхищаемся, - написала Надежда Попова.

Поступок Георгия оценили сотни людей в комментариях. Они все выражают слова благодарности и восхищения поступком мужчины.

Кроме того, на Эвересте оказались флаги Беларуси, знамя победы и земля с Кургана Славы. Их подняли такие же туристы, как и Георгий. Сам мужчина признается, что давно мечтал покорить гору и упорно готовился к вылазке.

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