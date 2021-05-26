В Воркуте от коронавируса умер 61 человек

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

За все время пандемии от коронавируса умер 61 житель Воркуты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С начала пандемии в Воркуте коронавирусом заболел 4941 житель, 61 из них с летальным исходом. В настоящее время ситуация в муниципалитете характеризуется как стабильно управляемая. В сутки в городе регистрируют около трех новых случаев. В этом месяце по приросту заболевших «лидирует» 17 мая. В этот день в Воркуте зафиксировали 19 новых случаев.

На сегодняшний день участие в прививочной кампании приняли 6795 воркутинцев, 1677 из них – люди старше 60 лет. Полный цикл вакцинации «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V») получили 4812 человека, «ЭпиВакКорона» 591 человек. Первый этап вакцинации препаратами прошли 1270 и 122 человека соответственно.

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