В Ухте горела квартира: пострадала 84-летняя женщина

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Во вторник, 25 мая, в Ухте горела квартира, в результате чего пострадала женщина 1937 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 16:11 на улице Юбилейной. В панельном доме загорелась квартира. Через две минуты на место прибыли спасатели. К тому времени из дома самостоятельно эвакуировались 32 человека.

Из задымленных помещений был спасен один человек. В результате возгорания женщина 1937 года рождения была госпитализирована в больницу, отметили в МЧС.

Пожар удалось потушить за 27 минут. Пламя повредило мебель на площади 20 квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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