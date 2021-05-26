С 1 июня в Коми маркировка станет обязательной для сыров и мороженого

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В Коми с начала июня маркировка сыров и мороженого станет обязательной. Об этом сообщили в республиканском Минсельхозе. Продукция без маркировки запрещена к продаже, заявили в ведомстве.

Напомним, в рамках обязательной маркировки средствами идентификации с 1 сентября текущего года требования распространятся на молочную продукцию со сроком годности более 40 суток. А с 1 декабря наступит очередь скоропортящейся продукции со сроком хранения до 40 суток.

Также добавим, что маркировка продуктов традиционно ведет к увеличению их цен. Это связано с тем, что производителям придется внедрять новые системы. Окупать издержки они намерены именно повышением стоимости продукции.

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