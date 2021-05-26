В Коми банкрота заставили привести в порядок битумные резервуары

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В Удорском районе суд обязал предприятие-банкрот устранить нарушения природоохранного законодательства, приведя в порядок битумные резервуары. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Надзорное ведомство проверило информацию по факту загрязнения земли на территории бывшего асфальтобетонного завода в Усогорске нефтесодержащими продуктами. От некогда действовавшего предприятия в настоящее время сохранились только битумные резервуары. Их разрушение привело к загрязнению территории.

Все имущество бывшего асфальтобетонного завода, включая здание битумохранилища с резервуарами для хранения битума, принадлежит на праве собственности ООО ПСО «Труддорстройпром», в отношении которого уже несколько лет введется процедура банкротства.

Статья 210 Гражданского кодекса РФ бремя содержания имущества возлагает на его собственника. Кроме того, при прекращении эксплуатации здания или сооружения его собственник должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или сооружение.

Неисполнение ООО ПСО «Труддорстройпром» обязанности по надлежащему содержанию имущества повлекло разрушение битумных резервуаров, загрязнение прилегающей территории нефтепродуктами, что создало реальную угрозу загрязнения окружающей среды.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на владельца оставшегося имущества обязанности привести битумные резервуары в соответствии с требованиями законодательства, исключающего загрязнение окружающей среды. Суд удовлетворил заявленные требования.

Определением Верховного суда Республики Коми, куда обжаловал решение ответчик, решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Удорского района.

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