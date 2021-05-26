В Сыктывкаре ограничат движение по одной из столичных улиц

В Сыктывкаре ограничат движение транспорта по улице Куратова Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре ограничат движение транспорта по улице Куратова. Об этом сообщает городская мэрия.

- Это связано с производством ООО «Сыктывкарские тепловые сети» филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» земляных работ, - назвали причину в администрации города.

Движение транспорта будет ограничено на половине проезжей части по ул. Куратова в районе дома № 66 с 08:00 до 17:00 28 мая.

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