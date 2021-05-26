В Коми 14-летний мальчик похитил из квартиры пенсионера более 20 тысяч рублей

В Усть-Куломском районе несовершеннолетний обвиняется в хищении чужого имущества Фото: Архив "КП"

В Коми 14-летний мальчик украл из 21 тысячу рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Подросток в течение нескольких месяцев обкрадывал 62-летнего пенсионера в его собственной квартире. В общей сложности юный житель Усть-Куломского района похитил у мужчины 21 400 рублей. Все украденные деньги подросток тратил на развлечения.

В ходе следствия обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления. Родственники подростка возместили причиненный потерпевшему материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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