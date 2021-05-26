В Коми медсестра украла с карты пациента 142 тысячи

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми 44-летнюю медсестра из Санкт-Петербурга обвиняют в хищении 142 тысячи с карты пациента. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В декабре прошлого года женщина, будучи медсестрой ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге, дважды украла деньги с банковского счета пациента. Так, 6 декабря она обнаружила в палате пациента, находившегося в тот момент в реанимации, банковскую карту и сотовый телефон. С помощью мобильного банка женщина перевела со счета пациента на свой счет 8 тысяч рублей. Спустя два дня она сменила пароль на банковской карте мужчины и через банкоматы сняла с карты 134 тысяч рублей.

Вину в содеянном женщина признала, ущерб потерпевшему возместила. Уголовное дело направлено в Княжпогостский районный суд.

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