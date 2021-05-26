Юношеская библиотека Коми отправит читателей «Назад в будущее!»

Читателей ждёт много сюрпризов. Фото: ЮБРК.

27 мая, в Общероссийский день библиотек, Юношеская библиотека Коми отметит по-особенному: Юношка приглашает сыктывкарцев на молодежную акцию «Назад в будущее!».

Что ждёт гостей?

Помните слоган «Новое поколение выбирает Пепси»? В этот день участники акции смогут попробовать этот напиток, зарабатывая баллы на интерактивных площадках.

Афиша мероприятий 27 мая 2021 в ЮБРК. Фото: ЮБРК.

Вместе с волонтерами библиотекари подготовили немало сюрпризов. Своеобразный экскурс проведет читателя сквозь время и пространство. Гости смогут стать активными участниками культурного путешествия в 80-е, 90-е и 2000-е годы. Литературные зарисовки, книжные выставки и турниры будут сменяться мастер-классами и играми разных поколений.

Участники литературно-музыкальной викторины «На репите» вспомнят о фильмах, снятых по популярным произведениям русских и зарубежных авторов, благодаря музыкальным композициям и песням прошлых лет.

Завершит акцию танцевальный флешмоб студентов Сыктывкарского торгово-экономического колледжа.

Своеобразный экскурс проведет читателя сквозь время и пространство. Фото: ЮБРК.

Бонусом для читателей

В программе также поэтический баттл «Рифмы 2000-х», игры и мастер-классы, турнир по тетрису на геймпадах, фотосессия с пионерской атрибутикой, «Живая открытка» и многое другое.

Приходите и поздравьте любимую библиотеку с праздником! Новых читателей ждет подарок - фирменный читательский билет! Акция пройдет в Книжном дворике около библиотеки с 16.00 до 19.00. (Если пойдет дождь - будем в залах библиотеки). Вход свободный!

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