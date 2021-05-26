В Сыктывкаре снова запустят автобусы в Заречье

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В четверг, 27 мая, возобновляется движение автобусов в Заречье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сыктывкара.

В связи с установкой понтонного моста в районе улицы Кутузова после прохождения пика паводкового периода начинают курсировать автобусы по маршруту номер 29а «Городской автовокзал – м.Заречье». От городского автовокзала автобусы отправляются в 06:45, 07:58, 11:05, 12:18, 13:31, 16:25, 17:37, 18:50 Из Заречья можно уехать в 07:20, 08:33, 11:40, 12:53, 14:06, 17:00, 18:12, 19:25.

Напомним, в четверг, 27 мая, возобновляется движение автобусов маршрутов номер 7, 19, 28 и 55 по привычным схемам Это связано с окончанием ремонтных работ по ремонту коммуникаций и снятию ограничений по движению транспорта по Сысольскому шоссе в районе дома по адресу ул.Пушкина, 59.

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