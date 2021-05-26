В Коми рыбак пошел набрать воды и утонул

В Ижемском районе 60-летний рыбак пошел набрать воды и утонул. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 16 мая. Житель Ижемского района вместе с племянником отправился из деревни Ласта порыбачить на реке Сэбысь. Пока тот находился в лесной избушке, пенсионер пошел набрать воды. Как передает «КомиОнлайн», позже его тело на поверхности реки увидели проплывающие рыбаки.

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