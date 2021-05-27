Сыктывкарке отключили электричество за долги соседа

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Сыктывкарским городским судом удовлетворены требования истца о признании незаконным отключение электроэнергии в жилом помещении.

Женщина обратилась в суд к АО «Коми энергосбытовая компания» с иском о защите прав потребителя. Требования мотивировала тем, что ранее решением Сыктывкарского городского суда определен порядок оплаты ЖКУ в спорной квартире в долях по 1/2 между двумя собственниками. Из-за долга второго собственника по оплате ЖКУ ответчиком было произведено отключение электроэнергии во всей квартире.

При рассмотрении дела суд руководствовался тем, что совокупность норм указывает на то, что приостановление предоставления той или иной коммунальной услуги затрагивает права потребителей на обеспечение благоприятных и безопасных условий использования жилых помещений. И поэтому должно рассматриваться как крайняя мера, применяемая в исключительных случаях и строгом соответствии с установленной процедурой.

Суд признал отключение электроэнергии в квартире истца незаконным, взыскал с АО «Коми энергосбытовая компания» в пользу истца 5000 рублей компенсации морального вреда и 2500 рублей штрафа.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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