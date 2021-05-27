В Коми более 25 млн рублей потратят на ремонт жилья одиноко проживающих «детей войны»

В Коми на ремонт жилья одиноко проживающих «детей войны» направлено 26 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Коми на ремонт жилья одиноко проживающих «детей войны» направлено 26 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба на девятой отчётно-выборной конференции республиканской организации ветеранов.

Годом ранее организация инициировала масштабную работу по ремонту жилых помещений ветеранов, в том числе жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, вдов участников войны, узников концлагерей. Из республиканского бюджета было выделено 53 млн рублей, на которые отремонтировано 642 жилых помещения.

Отмечается, что средства будут выделены из республиканского бюджета.

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