Лжесотрудники банка украли у сыктывкарца 98 тысяч рублей

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Лжесотрудники банка похитили у 24-летнего жителя Эжвинского района Сыктывкара 98 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарцу позвонила девушка, представилась сотрудником банка и предупредила, что с его счета зафиксирована попытка снятия денег в Воронежской области. Собеседница убедила эжвинца назвать номера банковских карт и все персональные данные. Получив доступ к электронным кошелькам и увидев находящиеся на них средства, незнакомка потребовала немедленно обналичить все деньги и зачислить их на так называемый «специальный безопасный счет». В итоге молодой человек перевел через банкомат разными суммами на продиктованный счет 98 тысяч рублей.

В тот же день лжефинансист позвонила снова. Теперь она сообщила, что мошенники, не сумев снять наличные со счетов эжвинца, якобы, пытаются оформить на него кредит. Чтобы отменить операцию и не стать заемщиком, требуется подтвердить согласие на получение средств, которые «закроют» заявку. В этот момент горожанин решил рассказать обо всем супруге, которая отговорила его от опрометчивых действий. После он обратился в банк, а затем – в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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