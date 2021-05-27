Иван Ургант пошутил над фразой Владимира Уйба «Для вас я – Путин»

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Известный шоумен Иван Ургант посмеялся над фразой главы Коми Владимира Уйба «Для вас я – Путин». Руководитель региона произнес, уже ставшие мемом, слова во время своей поездки на Мутный Материк по поводу нефтеразлива на Ошском месторождении. Местные жители хотели пожаловаться на свои проблемы напрямую президенту страны, однако глава Коми сказал, что вопросы нужно решать через него.

Иван Ургант в своей передаче предложил сравнить Владимира Путина и Владимира Уйба, сопоставив на экране их фотографии. Зал одобрительно посмеялся.

- «Для вас я – Путин». В последний раз мы такую фразу слышали, когда Дмитрий Медведев стал президентом. Давайте сравним фото. Похожи? Я думаю, степень схожести будет определяться в зависимости от того, какой телесигнал в Коми, - пошутил ведущий.

Далее Ургант развил свою мысль через другое сравнение, уже с популярным эстрадным певцом Филиппом Киркоровым.

- Кстати, это не первый случай, когда Владимир Уйба использует такой прием. Был случай, когда жители поселка спрашивали: «Когда к нам приедет с гастролями Киркоров?». И он сказал: «Для вас я – Киркоров». И действительно, отработал 1,5 часа, на высоких каблуках.

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