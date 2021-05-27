По подозрению в сбыте наркотиков и организации наркопритона задержан интинец

Молодой человек во всём признался. Фото: из архива "КП"

В Инте полицейские задержали местного жителя, причастного к сбыту наркотиков и организации наркопритона, сообщает пресс-служба МВД по Коми. На мужчину 1994 года рождения завели уголовные дела. Ранее парень к уголовной ответственности не привлекался.

Однажды наркополицейские задержали местного жителя 1988 года рождения. У мужчины в руках оказался весьма подозрительный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала – каннабис (марихуана) массой более 5 граммов! Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Вскоре полицейские установили и личность сбытчика. Им оказался интинец 1994 года рождения. Молодой человек во всём признался. Полиция обыскала его жилье и нашла целый "букет": три литровые банки с веществом растительного происхождения, пять растительных кустов, приспособления для потребления наркотических средств. Изъятые вещества и кусты содержали наркотическое средство. Возбуждены уголовные дела.

Оказалось, что сбытчик причастен еще к двум фактам продажи наркотических средств и одному покушению на сбыт. Кроме того, в отношении интинца возбуждено уголовное дело за организацию наркопритона. Подозреваемый неоднократно предоставлял свою квартиру знакомым для употребления марихуаны, а также реализовывал им зелье. Сейчас задержанный находится под домашним арестом.

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