С начала сезона в Коми похитили более 20 велосипедов

Архив КП.

Ежедневно в подразделения полиции поступают сообщения о кражах велосипедов. МВД по Республике Коми с начала сезона зарегистрировано более 20 похищений.

К примеру, 17 мая в полицию Ухты поступило сообщение о том, что из подъезда одного из домов по улице Строителей пропал велосипед марки «Stark «БМХ» стоимостью более 25 тысяч рублей. Велосипед находился в подъезде жилого дома и не был оборудован противокражным устройством. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, ориентирован личный состав полиции.

Во время службы полицейские уделяют особое внимание проверке велосипедов по базам данных угнанного и похищенного транспорта. Такие проверки позволяют установить принадлежность используемого двухколесного транспорта и разыскать похищенное имущество.

НА ЗАМЕТКУ

МВД по Республике Коми обращается к владельцам для сохранности вашего велосипеда:

1. Обязательно пристегивайте велосипед, даже если оставляете его на 1 минуту. Примыкайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет трос - за оба колеса и раму. Лучше не оставляйте велосипед в подъезде или около дома на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, заберите его домой (можно расположить его на балконе).

2. Оставляя велосипед, забирайте с собой все съемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и др.), если возможно, седло. Привлекательность «разукомплектованного» велосипеда для хулиганов, решивших покататься, значительно меньше.

3. Промаркируйте наиболее используемые запасные части (всегда сохраняйте документы на свой велосипед, по возможности сделайте снимок велосипеда).

Если велосипед украли немедленно звоните в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Разместите информацию об украденном велосипеде в интернете на соответствующих форумах, с фотографиями велосипеда, предусмотрительно сделанными заранее. Если Вам удастся самостоятельно разыскать похищенный велосипед, сообщите об этом в полицию.

Не покупайте бывший в употреблении велосипед без документов, так как в этом случае Вы рискуете стать хозяином краденого транспорта.

Помните, что элементарные меры безопасности - гарантия сохранности Вашего имущества.

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