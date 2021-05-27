Читаем по средам: какие электронные книги популярны у жителей Коми

Среди современных отечественных авторов наиболее популярны у жителей республики Сергей Лукьяненко и Сергей Самаров

В Коми чаще всего скачивают в интернете литературу по саморазвитию и психологии. Популярностью также пользуются произведения в стиле фэнтези и триллеры. Каждую третью книгу жители республики предпочли прослушать в аудиоформате.

В преддверии сезона летних отпусков и общероссийского дня библиотекаря телеком-аналитики рассказали о литературных предпочтениях читателей нашего региона. На основе обезличенных данных сервиса «МегаФон Книги» специалисты представили список самых популярных в этом году произведений в регионе.

Топ электронных книг в Коми:

- Подсознание может всё! (Джон Кехо);

- 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности (Стивен Кови);

- Думай и богатей (Наполеон Хилл);

- Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку (Анастасия Залога);

- Безмолвный пациент ( Алекс Михаэлидес).

Жители Коми интересуются бестселлерами о том, как стать эффективным, принимать правильные решения, а также читают прикладные пособия, к примеру, как построить дом. В среднем за месяц интернет-активный пользователь тратит на электронные произведения порядка 190 рублей из своего бюджета. Любимый день земляков для чтения - среда, а меньше всего времени за книгами проводят в пятницу и воскресенье. Чаще других читают на смартфоне женщины 34 и 40 лет, среди противоположного пола наибольшую любовь к литературе проявляют 38-39-летние мужчины нашего региона.

Впрочем, специалисты МегаФона нашли интернет-рекордсмена в Коми. Им стал 24-летний житель региона, который с начала года загрузил из электронной библиотеки 24 книги.

Среди современных отечественных авторов наиболее популярны у жителей республики Сергей Лукьяненко, Сергей Самаров, Иосиф Гольман, Алекс Орлов.

«Чтение на смартфонах и прослушивание книг в аудиоформате становится все более востребованным. Самым читающим месяцем этого года стал январь, а большую часть литературы с начала года загрузили мужчины. По этому показателю они на 82% обгоняют женщин. Уверен, что в летние отпуска жители региона прочитают еще больше электронных книг», - резюмировал директор МегаФона в Коми Александр Канев.

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