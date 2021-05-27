Следователи Коми проведут проверку из-за выброса нефти в Усинске

Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего

В Усинске по факту происшествия в районе нефтескважины организована процессуальная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми. - Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту произошедшего в районе нефтескважины выброса породы и пластовых вод организована процессуальная проверка, - прокомментировали инцидент в ведомстве. Следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки установленным фактам будет дана правовая оценка, и принято процессуальное решение.

Напомним, сейчас на месте попадания нефтепродуктов в Колву завершается зачистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реке Колва зачищают берега

Работы ведутся круглосуточно при любой погоде (подробности)