В Коми финансовая пирамида «кинула» вкладчиков на 250 млн рублей

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В Коми 53-летняя сыктывкара обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном органе, женщина в течение семи лет реализовала на территории Коми и Крыма схему финансовой пирамиды. Под видом деятельности кредитного кооператива она привлекала деньги граждан, при этом никакой инвестиционной деятельности не осуществляла.

Всего от действий злоумышленницы пострадали 611 жителей двух республик. Ущерб превысил 250 млн рублей, уточнили в прокуратуре. Часть денежных средств в размере 13,4 млн рублей женщина легализовала путем осуществления ряда гражданско-правовых сделок.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой – два земельных участка в Крыму общей площадью свыше 8 гектаров.

На данный момент дело передано в суд, который должен решить будущую судьбу мошенницы.

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