В Ухте пылал панельный дом: из огня спасли женщину

Фото: архив КП

Трагедией закончилось неосторожное курение: при пожаре в Ухте серьезно пострадала 46-летняя женщина. Еще десять человек спасались бегством из своего жилища.

28 мая в 02:44 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании в квартире панельного жилого дома на проспекте Дружбы.

Уже через 3 минуты пожарные подразделения прибыли к месту ЧП. К этому моменту из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Звеньями газодымозащитной службы из задымленных помещений был спасен один человек. В результате возгорания женщина 1975 года рождения была госпитализирована в больницу.

Огнеборцы ликвидировали пожар за 15 минут. В результате пожара повреждена мебель на площади один квадратный метр.

В тушении пожара задействованы 9 огнеборцев и 3 единиц техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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