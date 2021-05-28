Предприятия в Коми задолжали почти 34 миллиона за пользование лесами

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Сумма недоимок по платежам за использование лесов в Коми составила 33 миллиона 676 тысяч рублей. Это арендные платежи, штрафы и непогашенный ущерб.

После чего предоставили возможность представителям предприятий должников объяснить причины возникновения задолженностей и рассказать о возможности их устранения.

По итогам проведения межведомственных комиссий в 2020 году поступления в различные уровни бюджета составили более 20 миллионов рублей. С шестью арендаторами договоры аренды в связи с несвоевременным внесением арендных платежей были расторгнуты, сообщает пресс-служба Минприроды Коми. Еще одному предприятию из-за возникшей задолженности по четырём срокам оплаты направлено уведомление об одностороннем расторжении договора

Всего за пять месяцев 2021 года перечисления от сдачи в аренду лесных участков лесного фонда на территории Республики Коми составили 794 миллионов 29 тысяч рублей в федеральный бюджет и 296 миллионов 889 тысяч рублей – в республиканский.

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