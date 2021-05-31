В Сыктывкаре будут перекрывать четыре улицы

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В Сыктывкаре перекроют движение транспорта по улицам Горького, Советская, Куратова и Серова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с работами ООО «СпецКомиСтрой» движение будет ограничено на всей ширине проезжей части по улице Горького от пересечения с Советской до пересечения с Кирова. Ограничения будут действовать со 2 июня до 23:00 11 июня.

Ввиду производства работ Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» проезд для транспорта будет перекрыт на половине ширины проезжей части по улицы Советской в районе дома № 58. Ограничения будут действовать с 8:00 5 июня до 17:00 6 июня.

Также движение транспорта будет ограничено на половине ширины проезжей части по улице Куратова в районе дома №35 с 8:00 5 июня до 17.00 6 июня. Это связано с производством земляных работ Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс».

Кроме того, в связи с производством АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» земляных работ по улице Серова будет ограничено движение транспорта на половине ширины проезжей части по улице Серова в районе дома № 14 с 7 июня до 7 июля.

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