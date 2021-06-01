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Общество1 июня 2021 6:04

В центре Сыктывкара закроют перекресток из-за аварии на теплотрассе

Источник:kp.ru
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Пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Пресс-служба мэрии Сыктывкара.

В Сыктывкаре 1 июня на один день перекроют перекресток улиц Кирова и Свободы.

Днём 31 мая возникла необходимость срочного проведения работ на аварийном участке тепловой сети в этой точке города. «Сыктывкарские тепловые сети» обещают выполнить все необходимое в течение вторника, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

На время ремонта пришлось перекрыть дорогу на всю ширину проезжей части, поэтому водителей просят заблаговременно выбирать пути объезда. Об окончании работ будет сообщено дополнительно.

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