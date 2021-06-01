Двух сыктывкарцев будут судить за угон маломерного судна

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре местных жителей 1981 и 1987 года рождения обвиняют в угоне маломерного судна на реке Сысола. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел днем 21 апреля. Пьяные моторист рулевого теплохода и слесарь понтонного моста находились на маломерном судне «В-64», расположенном на реке Сысола. Оно было пришвартовано к берегу возле судовой базы, у дома 2/1 по улице Перевозной в Сыктывкаре. Работники решили завладеть маломерным судном. Договорившись, они отшвартовали его и запустили двигатель. После этого, не имея права на управление маломерным судном, злоумышленники стали поочередно им управлять. мужчины израсходовали 20 литров дизельного топлива, причинив имущественный ущерб МКП «Жилкомсервис».

Мужчины полностью признали вину, в содеянном раскаялись, а также сотрудничали с органом предварительного расследования. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сыктывкарский городской суд.

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