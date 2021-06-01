Чуткий сон бабушки спас от пожара многодетную семью из Коми

Фото: архив КП

История чудесного спасения произошла в деревне Чукчино Усть-Цилемского района Коми. Многодетная семья с тремя детьми живет в деревянном двухквартирном доме по улице Сельхозтехника.

31 мая около 05:50 подал сигнал тревоги пожарный извещатель, установленный в квартире. Бабушка, проснувшись от тревожного звука, разбудила детей и вместе с ними эвакуировалась из квартиры. И даже успела сообщить о пожаре соседям.

К этому времени прибыли пожарные, которые справились с огнем за считанные минуты. Площадь пожара составила всего 1 квадратный метр. Вскоре все жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры.

Благодаря автономному пожарному извещателю, своевременно подавшему сигнал о пожаре, а также правильным действиям женщины удалось избежать человеческих жертв и спасти имущество.

Предварительно, причиной пожара послужила детская шалость с огнем, сообщает МЧС по Коми.

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