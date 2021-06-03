Сыктывкарца будут судить за то, что он пьяным устроил ДТП

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В Сыктывкаре 40-летнего местного жителя обвиняют в управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Вечером 11 сентября мужчина ехал по трассе Чебоксары – Сыктывкар на территории Сыктывдинского района. Проезжая 779-й километр и выполняя маневр обгона, фигурант столкнулся со встречным авто. За рулем была молодая женщина, а в салоне – ее малолетняя дочь.

В результате ДТП женщина получила вред здоровью средней тяжести, а девочка – легкий. В феврале сыктывкарца привлекли к административной ответственности. Выяснилось также, что мужчина, управлявший автомобилем, был пьян. При этом еще в январе 2020 года его на полтора года лишили прав. С марта 2020 года сыктывкарец состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление психоактивных веществ».

Мужчина не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Сыктывдинский районный суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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