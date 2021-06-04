В Сыктывкаре временно перекроют четыре улицы

Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре перекроют улицы Воркутинскую, Зырянскую, Нагорную и Кочпонскую, сообщает столичная мэрия. Это связано с производством земляных работ организациями «Газпром газораспределение Сыктывкар» и «Севергазстрой».

В связи с заявками организаций принято решение:

- Ограничить движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Воркутинская в районе дома № 27 с 11 июня 2021 года до 10 июля 2021 года.

- Ограничить движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Зырянская от дома № 24 до дома № 26 с 11 июня 2021 года до 10 июля 2021 года.

- Ограничить движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Нагорная в районе дома № 48 с 10 июня 2021 года до 22.00 11 июня 2021 года.

- Ограничить движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Кочпонская в районе дома № 12 с 11 июня 2021 года до 10 июля 2021 года.

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