В Коми перед судом предстанут уроженцы Кировской области, обвиняемые в наркоторговле

Фото: МВД по Коми.

В Коми перед судом предстанет группа наркокурьеров, уроженцев Кировской области, сообщает МВД по Коми. Преступную деятельность жителей Кировской области пресекли сотрудники регионального УНК.

Двое мужчин и женщина вот уже три года продавали растительные и синтетические наркотики в крупных размерах с использованием тайников-закладок как на территории Республики Коми, так Марий Эл и Кировской области. Фигуранты рекламировали свои услуги в Интернете.

- Обвиняемых задержали сотрудники полиции в Сыктывдинском районе Коми, когда наркодилеры пытались продать марихуану и синтетику общей массой порядка полутора килограммов. Часть запрещенных веществ уже была помещена в тайники, - говорится в сообщении ведомства.

Позже полицейские нашли тайник с наркотическими средствами и изъяли из него 1,5 кг марихуаны и гашиша, а обыскивая место проживания, - упаковочный материал, весы, 750 000 рублей, 3000 евро и банковские карты.

Уголовное дело передано в суд. Ранее фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности.

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