В Коми прогнозируют аномальную жару

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В Коми столбик термометра поднимется до +27 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, аномальную жару стоит ждать на востоке республики.

- Центр антициклона сместится на восток, и теплые воздушные массы уже будут поступать по западной периферии этого антициклона и приносить тепло в регионы Северо-Западного федерального округа. На востоке Архангельской области, на востоке Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Салехарде температура будет на восемь-десять градусов выше нормы, - цитируют слова синоптика РИА Новости.

Добавим, что местные метеорологи обещают завтра, 8 июня, заморозки на территории южных районов Коми. Температура воздуха упадет до -3 градусов.

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