В Коми пропала 33-летняя Оксана Исламутдинова

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми начались поиски пропавшей 33-летней жительницы Усинска Оксаны Исламутдиновой. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт Коми» в социальных сетях.

В ориентировке говорится, что женщина исчезла 6 июня, в воскресенье. Она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Вот уже третьи сутки о ней нет никаких вестей.

Приметы Оксаны: рост 167 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Особые приметы: на запястье левой руки – татуировка.

В день пропажи была одета: в серый плащ, синие джинсы, черные кожаные туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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