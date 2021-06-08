В Сыктывкаре 12 июня перекроют две центральные улицы города

В Сыктывкаре перекроют улицы Коммунистическая и Ленина Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре перекроют улицы Коммунистическая и Ленина в связи с празднованием Дня России и Дня города. Об этом сообщили в городской администрации. Уточняется, что изменения движения транспорта затронут период с 11 по 12 июня.

Так, в столице Коми перекроют движение автотранспорта и ограничат его стоянку на заезде к Государственному театру оперы и балета республики Коммунистической улице с 8:00 до 22:00 11 июня и с 8:00 до 22:00 12 июня 2021 года. Также ограничения коснутся участка автодороги по улице Коммунистической от Советской до Ленина с 06:00 до 20:00 12 июня 2021 года.

Кроме того, движение автотранспорта и его стоянка будет ограничена по улице Ленина от улицы Куратова до дома № 60 по Ленина с 06:00 до 20:00 12 июня.

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