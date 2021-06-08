Трое жителей Коми заплатили мошенникам около 70 тысяч

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Мошенники обманули трех житилей Коми при продаже авиа и железнодорожных билетов и при аренде квартиры в Санкт-Петербурге, в общей сложности злоумышленники получили около 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, в Сыктывдинском районе в полицию обратился 52-летний местный житель. Мужчина заказал в интернете билеты на поезд из Сыктывкара в Москву. Для оплаты он перешел по ссылке и ввел данные банковской карты, после чего произошло списание почти 14 тысяч рублей. Однако поездка не состоялась.Проводится проверка. Вероятнее всего, мужчина оформил заказ на сайте-дублере известной компании.

Жительница Воркуты лишилась более 22 тысяч рублей. Женщина приобрела на неизвестном сайте три авиабилета сообщением Сочи – Чебоксары. Она оплатила картой с помощью онлайн-банкинга, но перелет не состоялся. Вместо этого ее электронный кошелек опустел на внушительную сумму. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Сосногорском районе местная жительница на популярном сайте бронирования арендовала двухкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Потерпевшая в ссылке для оплаты ввела персональные данные банковской карты и смс-код, а затем потеряла свыше 33 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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